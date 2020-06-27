новости
новости
Регистрация
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в посёлке Бородинский Киреевского района Тульской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Уголовное  дело возбуждено с целью наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

На место происшествия выехали начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, и.о. руководителя следственного управления Владимир Усов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Андрей Титов , сотрудники криминальной полиции, угро и следственная группа.  Также в поисках задействованы отряды «Лизы Алерт».

В поисках задействованы около 100 сотрудников полиции и 15 следователей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места пребывания несовершеннолетней, допрашиваются знакомые, а также родственники девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают сведениями  о пропавшей Клименковой Юлии сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской  области по телефону: 8-961-152-0332. Любая информация может оказаться полезной в поисках.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:53 +5
Другие статьи по темам
Событие
возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки
Место
Тульская областьКиреевский район
Прочее
пропала девочкапропал ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Тульской области: статистика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Тульской области: статистика
МЧС предупреждает туляков об адской жаре
МЧС предупреждает туляков об адской жаре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.