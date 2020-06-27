В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 25 июня 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома в посёлке Бородинский Киреевского района Тульской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Уголовное дело возбуждено с целью наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

На место происшествия выехали начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, и.о. руководителя следственного управления Владимир Усов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Андрей Титов , сотрудники криминальной полиции, угро и следственная группа. Также в поисках задействованы отряды «Лизы Алерт».

В поисках задействованы около 100 сотрудников полиции и 15 следователей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места пребывания несовершеннолетней, допрашиваются знакомые, а также родственники девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают сведениями о пропавшей Клименковой Юлии сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефону: 8-961-152-0332. Любая информация может оказаться полезной в поисках.