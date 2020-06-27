Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Тульской области: статистика

По результатам первых двух дней общероссийского голосования по вопросам одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в Тульской области проголосовало 271 397 избирателей. Явка в целом по области на 20.00 26 июня составила 23,3%.

Наибольшую активность проявляют жители Куркинского района, где проголосовал 41,57% от общего числа избирателей. Минимальная явка – в Советском районе - 15,63%.

Общее количество обращений граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования – на дому - увеличилось до 138 413.

На участках для голосования 26 июня присутствовали 2339 наблюдателей, направленных Общественной палатой региона.

Для соблюдения принципов открытости и прозрачности при проведении общероссийского голосования во всех 29 территориальных избирательных комиссиях и на 171 участке для голосования в Туле и Ленинском районе установлены системы видеонаблюдения. На таких участках будут голосовать 25,64% участников голосования Тульской области, 68,49% – участников голосования города Тулы.

Напомним, общероссийское голосование продлится до 1 июля, участки для голосования работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Проголосовать также можно вне помещения для голосования – на дому. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию (номер телефона можно узнать на «горячей линии» ЦИК России 8-800-200-00-20 или на сайте ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/) или по телефону «горячей линии» 8-800-700-71-22 до 17.00 1 июля.

В соответствии с рекомендациями Роспотребназора, в профилактических целях на каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля и при входе в помещение для голосования размещен дезинфицирующий коврик. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитными экранами, масками, перчатками, санитайзером). Участок для голосования в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами и проветриваться. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

ЦИК России разработал принципы бесконтактного голосования на дому. Участнику голосования в одноразовой упаковке (пакете) выдается (вешают на дверную ручку) индивидуальный комплект, который включает в себя бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску, перчатки, авторучку, дезинфицирующее средства для обработки рук. Члены комиссии все время соблюдают санитарное дистанцирование, не заходя внутрь жилого помещения. Гражданин заполняет бюллетень дома, затем выходит к членам комиссии и опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, а заявление для голосования на дому – в отдельный пластиковый контейнер.