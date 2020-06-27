МЧС предупреждает туляков об адской жаре

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня на территории Тульской области местами ожидается жара до 30 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре:

- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».