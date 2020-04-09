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Похищенный туляк оказался братом экс-депутата Тульской гордумы

Похищенный туляк оказался братом экс-депутата Тульской гордумы

Мужчина является совладельцем компании в Подмосковье, и, по одной из версий, от него требовали подписать документы.

Стали известны новые подробности похищения мужчины возле дома №16 по Красноармейскому проспекту в Туле. Это брат бывшего депутата Тульской городской Думы Олега Суханова Сергей Суханов. В телефонном разговоре с корреспондентом Myslo экс-депутат подтвердил эту информацию.
 
Сергей Суханов является совладельцем компании, которая имеет отношение к мусорному полигону в Подмосковье. По одной из версий, от него требовали подписать документы о смене генерального директора.
 
Судя по записи камеры видеонаблюдения, это было именно похищение: днем 8 апреля Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома, как его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis и увезли.
 

 
Напомним, по информации нашего источника, автомобиль был обнаружен в Москве через несколько часов после заявления в полицию.
 
Сейчас с потерпевшим и его похитителями проводится работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего. На данный момент уголовное дело не возбуждалось и никто из участников происшествия правоохранительными органами не задерживался.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:00 +8
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