Похищенный туляк оказался братом экс-депутата Тульской гордумы

Мужчина является совладельцем компании в Подмосковье, и, по одной из версий, от него требовали подписать документы.

Стали известны новые подробности похищения мужчины возле дома №16 по Красноармейскому проспекту в Туле. Это брат бывшего депутата Тульской городской Думы Олега Суханова Сергей Суханов. В телефонном разговоре с корреспондентом Myslo экс-депутат подтвердил эту информацию.

Сергей Суханов является совладельцем компании, которая имеет отношение к мусорному полигону в Подмосковье. По одной из версий, от него требовали подписать документы о смене генерального директора.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, это было именно похищение: днем 8 апреля Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома, как его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis и увезли.