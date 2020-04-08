В Туле полиция разыскивает похитителей человека
Заявление о преступлении поступило днем 8 апреля.
Как стало известно Myslo, днем 8 апреля из одной из квартир дома №16 на Красноармейском проспекте в Туле поступило заявление о похищении человека. Якобы неизвестные на иномарке темного цвета увезли мужчину.
На место происшествия сразу направили следственно-оперативную группу. По нашей информации, полицейским удалось установить, что предполагаемые злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Hyundai Genesis черного цвета с номерами московского региона.
На момент публикации новости все пешие и автомобильные патрули ориентированы на поиск данного автомобиля и лиц, находящихся в нем.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
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