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Похищение брата тульского экс-депутата: в офисе подмосковной организации проходит обыск

Похищение брата тульского экс-депутата: в офисе подмосковной организации проходит обыск

По данным местного сайта, мероприятия проводят оперативники уголовного розыска.

Как сообщает «Ламаград», в офисе ООО «Ядрово», который находится в бизнес-центре «Европа», проходит обыск с участием оперативников тульского и московского уголовного розыска по делу о мошенничестве.
 
Предполагается, что это связано с недавним похищением в Туле Сергея Суханова, брата экс-депутата местной городской Думы. Мужчина является одним из учредителей ООО.
 
Напомним, днем 8 апреля Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома № 16 по Красноармейскому проспекту. Его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis, в котором находился еще один похититель, и увезли.
 
«Применяя насилие к потерпевшему и угрожая физической расправой, потребовали его внести заведомо ложные сведения в протокол общего собрания участников одного из обществ с ограниченной ответственностью о смене директора и требовали дальнейшего подписания документов по купле-продаже доли в уставном капитале указанного общества. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил требования похитителей», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следователями следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками региональной полиции была проведена кропотливая работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
 

Подозреваемых задержали на территории Московской области. 
 
По факту похищения региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемым вменяют ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия).

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:09 +6
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