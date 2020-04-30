Похищение брата тульского экс-депутата: в офисе подмосковной организации проходит обыск

Предполагается, что это связано с недавним похищением в Туле Сергея Суханова, брата экс-депутата местной городской Думы. Мужчина является одним из учредителей ООО.

Напомним , днем 8 апреля Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома № 16 по Красноармейскому проспекту. Его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis, в котором находился еще один похититель, и увезли.

«Применяя насилие к потерпевшему и угрожая физической расправой, потребовали его внести заведомо ложные сведения в протокол общего собрания участников одного из обществ с ограниченной ответственностью о смене директора и требовали дальнейшего подписания документов по купле-продаже доли в уставном капитале указанного общества. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил требования похитителей», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Следователями следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками региональной полиции была проведена кропотливая работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Подозреваемых задержали на территории Московской области.