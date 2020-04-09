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Подозреваемых в похищении туляка обнаружили в Москве

Подозреваемых в похищении туляка обнаружили в Москве

Сейчас с ними работают правоохранительные органы.

Как стало известно Myslo, подозреваемые в похищении мужчины из дома №16 на Красноармейском проспекте в Туле установлены. По информации нашего источника, автомобиль Hyundai Genesis был обнаружен в Москве через несколько часов после заявления в полицию.
 
Предполагаемому потерпевшему 42 года. Сейчас с ним и его возможными похитителями проводится работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего. На данный момент уголовное дело не возбуждалось и никто из участников происшествия правоохранительными органами не задерживался.
 
Напомним, днем 8 апреля из квартиры дома №16 на Красноармейском проспекте в Туле поступило заявление о похищении человека. Якобы неизвестные на иномарке темного цвета увезли мужчину.
 
На место происшествия сразу направили следственно-оперативную группу. Полицейским удалось установить, что предполагаемые злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Hyundai Genesis черного цвета с номерами Московского региона.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:30 +10
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