Похищение брата тульского экс-депутата: нападавшие извинились и попросили суд оставить их на свободе

На скамье подсудимых Илья и Николай Крамарь и Дмитрий Юрченко. Им вменяются преступления по п.п. «а», «в», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Напомним, днем 8 апреля 2020 года Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома №16 по Красноармейскому проспекту. Его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis, в котором находился еще один похититель, и увезли. По факту похищения региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.