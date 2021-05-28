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Похищение брата тульского экс-депутата: нападавшие извинились и попросили суд оставить их на свободе

Похищение брата тульского экс-депутата: нападавшие извинились и попросили суд оставить их на свободе

В Советском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела, связанного с похищением в Туле Сергея Суханова – брата экс-депутата гордумы.

На скамье подсудимых Илья и Николай Крамарь и Дмитрий Юрченко. Им вменяются преступления по п.п. «а», «в», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). 

Напомним, днем 8 апреля 2020 года Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома №16 по Красноармейскому проспекту. Его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis, в котором находился еще один похититель, и увезли. По факту  похищения региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Применяя насилие к потерпевшему и угрожая физической расправой, потребовали у него внести заведомо ложные сведения в протокол общего собрания участников одного из обществ с ограниченной ответственностью о смене директора и требовали дальнейшего подписания документов по купле-продаже доли в уставном капитале указанного общества. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил требования похитителей», — сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 

Следователи следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками региональной полиции провели кропотливую работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Подозреваемых задержали на территории Московской области и взяли под стражу.

По итогу исследования материалов уголовного дела гособвинитель попросил суд признать подсудимых виновными и приговорить Николая Крамаря к 12 годам исправительной колонии строгого режима, его сына Илью и Юрченко – к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

Сегодня подсудимым было предоставлено последнее слово.

– Это было не вымогательство, а неудачные переговоры о приобретении доли в бизнесе. Прошу не лишать нас свободы. Приношу извинения Сергею Ивановичу, – сказал Николай Крамарь.

– Я оказался случайно в данной ситуации, я просто ехал с отцом по другим делам. Извиняюсь перед Сергеем и его родственниками. Готов возместить моральный вред его родственникам, – заявил Илья Крамарь.

– Извиняюсь перед Сергеем Ивановичем, готов возместить ему моральный вред. Прошу суд отнестись беспристрастно, – обратился Дмитрий Юрченко.

Судья удалилась в совещательную комнату. Приговор суда назначен на 31 мая. 

 

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Авторы: Артем Жильцов, Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:53 +1
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