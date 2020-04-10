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Похищение брата тульского экс-депутата: возбуждено уголовное дело

Похищение брата тульского экс-депутата: возбуждено уголовное дело

Помимо похищения из корыстных побуждений подозреваемым вменяется вымогательство группой лиц с применением насилия.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения предпринимателя Сергея Суханова. Подозреваемым вменяется ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия).
 
Напомним, днем 8 апреля Сергей Суханов с пакетом в руках шел по двору дома № 16 по Красноармейскому проспекту. Его догнали двое мужчин, один несколько раз ударил пострадавшего в живот, после чего подбежал второй и ударил сзади в область почек. Сергей Суханов сопротивлялся, и его против воли затолкали в черный Hyundai Genesis, в котором находился еще один похититель, и увезли.
 
«Применяя насилие к потерпевшему и угрожая физической расправой, потребовали его внести заведомо ложные сведения в протокол общего собрания участников одного из обществ с ограниченной ответственностью о смене директора и требовали дальнейшего подписания документов по купле-продаже доли в уставном капитале указанного общества. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил требования похитителей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следователями следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками региональной полиции была проведена кропотливая работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
 

Подозреваемых задержали на территории Московской области. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:08 +3
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