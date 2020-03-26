Для тульских школ, детских садов и других учреждений образования следующая неделя будет нерабочей

Эти дни будут нерабочими и для сферы образования: школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, а также детских садов.

«В эти дни многие семьи останутся дома. Поэтому мы приняли решение продлить проект „Каникулы — онлайн“, чтобы у всех была возможность провести время интересно и с пользой», — подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Региональное министерство и образовательные учреждения будут проводить различные образовательные и досуговые мероприятия в дистанционной форме.

Расписание мероприятий — на сайте doobr71.ru.