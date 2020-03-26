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Для тульских школ, детских садов и других учреждений образования следующая неделя будет нерабочей

Для тульских школ, детских садов и других учреждений образования следующая неделя будет нерабочей

С 28 марта по 5 апреля в России объявлены длинные выходные.

Эти дни будут нерабочими и для сферы образования: школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, а также детских садов.

«В эти дни многие семьи останутся дома. Поэтому мы приняли решение продлить проект „Каникулы — онлайн“, чтобы у всех была возможность провести время интересно и с пользой», — подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Региональное министерство и образовательные учреждения будут проводить различные образовательные и досуговые мероприятия в дистанционной форме.

Расписание мероприятий — на сайте doobr71.ru.

 
Сюжет: Коронавирус
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