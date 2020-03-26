Для тульских школ, детских садов и других учреждений образования следующая неделя будет нерабочей
С 28 марта по 5 апреля в России объявлены длинные выходные.
Эти дни будут нерабочими и для сферы образования: школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, а также детских садов.
«В эти дни многие семьи останутся дома. Поэтому мы приняли решение продлить проект „Каникулы — онлайн“, чтобы у всех была возможность провести время интересно и с пользой», — подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Региональное министерство и образовательные учреждения будут проводить различные образовательные и досуговые мероприятия в дистанционной форме.
Расписание мероприятий — на сайте doobr71.ru.
сегодня, в 10:23, 22 2170 1
сегодня, в 09:14, 48 1310 3
вчера, в 20:09, 66 8788 3
вчера, в 17:38, 28 3003 2
Другие статьи по темам
Событие
Место