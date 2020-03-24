«Дрифтун» с проспекта Ленина снова повидался с гаишниками и содрал с машины наклейки

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили на него очередной протокол.

Как сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции, в отношении водителя Toyota, который недавно дрифтовал напротив здания УМВД России по Тульской области, составлен очередной протокол. Мужчине снова вменяются нечитаемые регистрационные знаки на автомобиле (12.2.1 КоАП РФ). «Кроме того, мужчина понял, что ему ни к чему надписи на заднем стекле, и решил их отклеить», — отметили в пресс-службе областного УМВД. сообщали, что пользователь Myslo заметил этот автомобиль на одной из улиц города. Судя по присланному в редакцию фото, 22-летний хозяин авто не особенно расстроился из-за произошедшего и решил похайповать на вменяемых ему нарушениях ПДД. Он наклеил на заднее стекло своего авто хештеги: #дрифт на красный #По встречке и #Напротив УВД. Ранее мы, что пользователь Myslo заметил этот автомобиль на одной из улиц города. Судя по присланному в редакцию фото, 22-летний хозяин авто не особенно расстроился из-за произошедшего и решил похайповать на вменяемых ему нарушениях ПДД. Он наклеил на заднее стекло своего авто хештеги: #дрифт на красный #По встречке и #Напротив УВД.

Напомним , вечером 11 марта водитель седана устроил «гонки» на проспекте Ленина в Туле, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД.

Позже в редакцию Myslo поступило сообщение от читателя, который заметил похожий автомобиль на ул. Сурикова в Туле. Информация была передана сотрудникам полиции. Как выяснилось, за рулём иномарки находился молодой человек 1997 года рождения.

В отношении него составили пять административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, тонировку. По предварительным данным, на машине установлен умышленно испорченный и нечитаемый передний госномер. Меру наказания для гонщика определит суд. Нарушителю грозит штраф или лишение водительского удостоверения.