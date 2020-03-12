«Дрифтуна» с проспекта Ленина заметили возле школы на ул. Сурикова

Фото предоставлено очевидцем.

От редакции: Новость была размещена на сайте в 15.12, однако затем снята с публикации до настоящего времени, чтобы предоставить сотрудникам полиции «фору» для поимки нарушителя ПДД.

Читатель Myslo обнаружил автомобиль Toyota, водитель которого накануне дрифтовал напротив здания УМВД России по Тульской области. Машина стоит рядом с Центром образования № 9 им. генерала А. Н. Ермакова на ул. Сурикова в Туле. Интересно, что неподалеку от этого места находятся участковый пункт полиции и Центр профессиональной подготовки регионального УМВД.