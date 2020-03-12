Фото предоставлено очевидцем.
«Дрифтуна» с проспекта Ленина заметили возле школы на ул. Сурикова
Машина припаркована между участковым пунктом полиции и Центром профессиональной подготовки УМВД.
От редакции: Новость была размещена на сайте в 15.12, однако затем снята с публикации до настоящего времени, чтобы предоставить сотрудникам полиции «фору» для поимки нарушителя ПДД.
Читатель Myslo обнаружил автомобиль Toyota, водитель которого накануне дрифтовал напротив здания УМВД России по Тульской области. Машина стоит рядом с Центром образования № 9 им. генерала
А. Н. Ермакова на ул. Сурикова в Туле. Интересно, что неподалеку от этого места находятся участковый пункт полиции и Центр профессиональной подготовки регионального УМВД.
Напомним, вечером 11 марта в Туле на проспекте Ленина водитель устроил опасный дрифт. Находившегося за рулем человека не смутили остальные участники дорожного движения, а также то, что он выехал на красный свет и на встречку.
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