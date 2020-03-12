новости
новости
Регистрация
«Дрифтуна» с проспекта Ленина заметили возле школы на ул. Сурикова
Фото предоставлено очевидцем.

«Дрифтуна» с проспекта Ленина заметили возле школы на ул. Сурикова

Машина припаркована между участковым пунктом полиции и Центром профессиональной подготовки УМВД.

От редакции: Новость была размещена на сайте в 15.12, однако затем снята с публикации до настоящего времени, чтобы предоставить сотрудникам полиции «фору» для поимки нарушителя ПДД.
 
 
Читатель Myslo обнаружил автомобиль Toyota, водитель которого накануне дрифтовал напротив здания УМВД России по Тульской области. Машина стоит рядом с Центром образования № 9 им. генерала А. Н. Ермакова на ул. Сурикова в Туле. Интересно, что неподалеку от этого места находятся участковый пункт полиции и Центр профессиональной подготовки регионального УМВД.
 
 
Напомним, вечером 11 марта в Туле на проспекте Ленина водитель устроил опасный дрифт. Находившегося за рулем человека не смутили остальные участники дорожного движения, а также то, что он выехал на красный свет и на встречку.
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:22 +4
Другие статьи по темам
Событие
опасное вождениепроисшествияумвднарушение ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дрифт в центре Тулы: на водителя составили 5 административных материалов
Дрифт в центре Тулы: на водителя составили 5 административных материалов
Летняя кухня, обман и боеприпасы: суд вынес приговор налоговому инспектору за три преступления
Летняя кухня, обман и боеприпасы: суд вынес приговор налоговому инспектору за три преступления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.