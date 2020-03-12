Дрифт в центре Тулы: на водителя составили 5 административных материалов
Установить личность нарушителя удалось благодаря неравнодушию туляков.
Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области установили водителя, устроившего дрифт возле здания регионального УМВД. Напомним, вечером 11 марта водитель седана устроил «гонки» на проспекте Ленина в Туле, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД.
Позже в редакцию Myslo поступило сообщение от читателя, который заметил похожий автомобиль на ул. Сурикова в Туле. Информация была передана сотрудникам полиции. Как выяснилось, за рулём иномарки находился молодой человек 1997 года рождения.
В отношении него составлено пять административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, тонировку. По предварительным данным, на машине установлен умышленно испорченный и нечитаемый передний госномер. Меру наказания для гонщика определит суд. Нарушителю грозит штраф или лишение водительского удостоверения.
Тульская Госавтоинспекция благодарит неравнодушного туляка, опубликовавшего видео с места событий, а также нашего читателя, сообщившего о местонахождении разыскиваемого автомобиля, за активную гражданскую позицию и вклад в обеспечение законности и порядка на тульских дорогах.