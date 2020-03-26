Студенты российских вузов отправятся на каникулы до 5 апреля
Соответствующий приказ 25 марта подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Согласно распоряжению, каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Документ сегодня опубликован на сайте министерства.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил с 28 марта по 5 апреля нерабочими днями во избежание распространения коронавируса.
Во время выступления глава государства заявил о переносе назначенного на 22 апреля Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а также новые меры поддержки граждан. Подробнее об этом читайте здесь.
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