«Дрифтун» с проспекта Ленина хайпует на своих нарушениях

Фото предоставлено очевидцем.

Пользователь Myslo заметил на одной из улиц города автомобиль Toyota, водитель которого недавно дрифтовал напротив здания УМВД России по Тульской области.

Судя по присланному в редакцию фото, 22-летний хозяин авто не особенно расстроился из-за произошедшего и решил похайповать на вменяемых ему нарушениях ПДД. Он наклеил на заднее стекло своего авто хештеги: #дрифт на красный #По встречке и #Напротив УВД.

Напомним , вечером 11 марта водитель седана устроил «гонки» на проспекте Ленина в Туле, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД.

Позже в редакцию Myslo поступило сообщение от читателя, который заметил похожий автомобиль на ул. Сурикова в Туле. Информация была передана сотрудникам полиции. Как выяснилось, за рулём иномарки находился молодой человек 1997 года рождения.

В отношении него составлено пять административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, тонировку. По предварительным данным, на машине установлен умышленно испорченный и нечитаемый передний госномер. Меру наказания для гонщика определит суд. Нарушителю грозит штраф или лишение водительского удостоверения.