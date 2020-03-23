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«Дрифтун» с проспекта Ленина хайпует на своих нарушениях
Фото предоставлено очевидцем.

«Дрифтун» с проспекта Ленина хайпует на своих нарушениях

Очевидец прислал в редакцию Myslo фото.

Пользователь Myslo заметил на одной из улиц города автомобиль Toyota, водитель которого недавно дрифтовал напротив здания УМВД России по Тульской области.
 
Судя по присланному в редакцию фото, 22-летний хозяин авто не особенно расстроился из-за произошедшего и решил похайповать на вменяемых ему нарушениях ПДД. Он наклеил на заднее стекло своего авто хештеги: #дрифт на красный #По встречке и #Напротив УВД.
 
Напомним, вечером 11 марта водитель седана устроил «гонки» на проспекте Ленина в Туле, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД.

 

Позже в редакцию Myslo поступило сообщение от читателя, который заметил похожий автомобиль на ул. Сурикова в Туле. Информация была передана сотрудникам полиции. Как выяснилось, за рулём иномарки находился молодой человек 1997 года рождения.

В отношении него составлено пять административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, тонировку. По предварительным данным, на машине установлен умышленно испорченный и нечитаемый передний госномер. Меру наказания для гонщика определит суд. Нарушителю грозит штраф или лишение водительского удостоверения.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:44 +4
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