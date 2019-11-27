В Баташевском саду появятся зоны отдыха у воды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 ноября заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев проинспектировал благоустройство Баташевского сада.

Напомним, в апреле 2019 года губернатор Алексей Дюмин проинспектировал скверы Тулы, после чего было принято решение о передаче территории Баташевского сада в пользование ГУ ТО «Тульские парки».

Андрей Журавлев сообщил, что была разработана концепция развития и благоустройства «Баташевский сад — история, природа, человек». В соответствии с ней уже проведены значительные работы по развитию и благоустройству сада. Здесь установлены большой современный комплекс для занятий воркаутом и беседка для настольных игр. Завершены работы по модернизации детской площадки — уложено более 1800 кв. м травмобезопасного покрытия, установлено 23 новых игровых элемента.

Спортивная площадка дополнена столами для настольного тенниса и уличными тренажерами. Организована площадка для выгула собак. Установлены система информации и навигации, малые архитектурные формы. Специальной разметкой и знаками обустроена велодорожка.

Также на территории сада удаляют сухие и аварийно-опасные деревья. В настоящее время удалено порядка 100 деревьев, всего подлежат удалению около 700 сухостоев.

По поручению губернатора проведены два субботника, в рамках последнего высажено 200 саженцев деревьев.

Андрей Журавлев отметил, что благоустройство сада продолжится и в 2020 году. Планируется провести гидрологическое обследование местности. Ряд участков дорожно-тропиночной сети требует ремонтно-восстановительных работ.

По словам замминистра, в саду много красивых мест вдоль реки Тулица. Береговая линия также подлежит реновации — там появятся зоны отдыха у воды.

Планируется провести работы по организации входной группы и декоративному оформлению моста, расширению системы освещения.

В рамках работ по озеленению в следующем году проведут ландшафтные работы, установят вазоны, высадят декоративные композиции и более 300 саженцев деревьев.