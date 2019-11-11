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Мирон, Алекса, Дорофея: ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в октябре

Мирон, Алекса, Дорофея: ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в октябре

Рассказываем, как жители Тульской области называли своих малышей.

Комитет по делам ЗАГС в Тульской области рассказал, что в октябре в регионе зарегистрировано рождение 520 девочек и 478 мальчиков.

Самые популярные имена месяца в Тульской области: София, Вероника, Ксения, Егор, Александр, Максим.

Редкие имена: Семен, Архип, Мирон, Устинья, Алекса, Фаина, Дорофея.

Отметим, что статистика в целом по региону отличается от данных в областном центре. Так, в Туле самые популярные имена в октябре — Александр, Максим, Михаил, Иван, София, Александра, Виктория, Варвара.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:50 +2
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