Мирон, Алекса, Дорофея: ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в октябре

Комитет по делам ЗАГС в Тульской области рассказал, что в октябре в регионе зарегистрировано рождение 520 девочек и 478 мальчиков.

Самые популярные имена месяца в Тульской области: София, Вероника, Ксения, Егор, Александр, Максим.

Редкие имена: Семен, Архип, Мирон, Устинья, Алекса, Фаина, Дорофея.

Отметим, что статистика в целом по региону отличается от данных в областном центре. Так, в Туле самые популярные имена в октябре — Александр, Максим, Михаил, Иван, София, Александра, Виктория, Варвара.