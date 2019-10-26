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В Тульской области житель Краинки пинком сломал камеру-треногу
Фото из архива Myslo.

В Тульской области житель Краинки пинком сломал камеру-треногу

ЧП произошло в поселке Черепеть Суворовского района.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Суворовский» с заявлением обратился оператор передвижной камеры фото-видеофиксации.

Мужчина рассказал, что в поселке Черепеть неизвестный мужчина повредил камеру фиксации скорости транспортных средств.

Как выяснилось, проезжавший мимо на отечественном легковом автомобиле 19-летний нигде не работающий житель Краинки, остановился возле камеры и ударил по ней ногой, от чего прибор упал на землю и получил механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя транспортного средства, после чего он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От молодого человека получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб и решен вопрос о привлечении виновного к установленной законом ответственности.

 

Такое выражение ненависти к треногам и их операторам у туляков довольно частое явление. Так в феврале 2019 года 56-летний мужчина напал с лопатой на оператора передвижной камеры фотофиксации в районе деревни Малахово в Ленинском районе. Разбил автомобиль дежурного, погнался за самим оператором, грозясь его убить. 

В июле 2019 года на улице Кирова двое пьяных мужчин приставали к оператору передвижного комплекса фото- и видеофиксации, требуя, чтобы тот выключил камеру и уехал. Конфликт удалось уладить только приехавшему наряду полиции.

А вот 44-летнему туляку пришлось заплатить штраф 20 тысяч рублей за порчу камеры-треноги в поселке Яснополянские Выселки. Штраф вынесли в ходе судебного разбирательства.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 +6
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Место
Суворовский район

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