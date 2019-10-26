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Вокалист тульской группы Rom’n’Roll прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»
Фото из архива группы.

Вокалист тульской группы Rom’n’Roll прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»

...и теперь Максим Ларичев в команде Полины Гагариной. Поздравляем земляка!

Алексинец Максим Ларичев стал участником главного вокального телешоу страны «Голос» (8-й сезон). Вчера он прошел этап «Слепые прослушивания».



На прослушивании Максим исполнил песню S.O.B. группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats. Песня вышла синглом с дебютного альбома группы 2015 года. Лидер коллектива Натаниэл Рейтлиф написал слова под впечатлением от тяжелого разрыва и последовавшего за ним алкогольного забытья. Аббревиатура в названии песни расшифровывается как Son of a bitch.

Максим Ларичев круто спел, он развернул к себе Валерия Сюткина и Полину Гагарину. «Идите ко мне, и будет симпатично!» — сказала Полина Гагарина. И Максим перешел в ее команду.

На шоу за Максима болели коллеги по группе и близкие: дочка Максима Лиза Ларичева, коллега по группе Андрей Петнюнас и фотораф группы Мария Петнюнас.

 

...Максим Ларичев музыкой занимается с детства: аккордеон, гитара, баян, потом своя музыкальная группа в армии. После дембеля пел и играл в разных тульских клубах и даже на улице — в парке по выходным.
Сейчас Максим поет в тульской кавер-группе Rom'n'roll.

Наш земляк уже не раз покорял различные телешоу. У него за плечами участие в таких музыкальных проектах, как «Большая перемена» (НТВ) и «Новая звезда» («Звезда-ТВ»).

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:45 +3
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