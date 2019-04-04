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В Туле водитель напал с лопатой на оператора передвижного комплекса фотофиксации
Фото из архива Myslo

В Туле водитель напал с лопатой на оператора передвижного комплекса фотофиксации

По версии следствия, мужчина бегал за потерпевшим и грозился его убить.

Зампрокурора Ленинского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Москвы, который напал с лопатой на оператора передвижного комплекса фотофиксации. 56-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
 
По данным дознания, преступление было совершено утром 12 февраля этого года. Обвиняемый ехал на своей машине неподалеку от деревни Малахово в Ленинском районе и увидел припаркованный на обочине автомобиль. Рядом с последним стоял передвижной комплекс фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Обвиняемый остановился и подошел к автомобилю рядом с «треногой».
 
«Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял из багажника своего автомобиля лопату и стал наносить ею удары по стеклам автомобиля потерпевшего. После чего побежал за потерпевшим, который пытался скрыться, при этом намахивался на него лопатой и высказывал в его адрес угрозы убийством, которые потерпевший воспринял реально», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:37 +11
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