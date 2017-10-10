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Туляк голыми руками сломал дорожную «треногу»
Фото из архива Myslo.

Туляк голыми руками сломал дорожную «треногу»

Житель Тулы осужден в Щекино за порчу комплексов измерения скорости движения транспортных средств. Ему придется заплатить штраф.

Приговором мирового судьи судебного участка №48 Щекинского судебного района Тульской области от 9 октября 2017 года житель Тулы 44-летний Роман З. признан виновным в совершении вандализма.

Как установлено приговором суда, 9 декабря 2016 года Роман З. в дневное время прибыл к дому 147 пос. Яснополянские выселки, где по обеим сторонам проезжей части были установлены комплексы измерения скорости движения транспортных средств фоторадарные «Крис» П.

Осужденный З. подошел к сотруднику ООО ЧОО «Стрелец», осуществляющему контроль за сохранностью комплексов, обругал его нецензурно, высказав свое недовольство установкой «треног». А затем нанес руками удары по комплексам, испортив их, после чего скрылся.

Приговором суда З. назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

сегодня, в 17:56 0
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