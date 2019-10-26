В День народного единства тульские МРЭО работать не будут

Госавтоинспекция информирует, что в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября 2019 года, все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, не будут осуществлять свою работу. В остальные дни отделения МРЭО ГИБДД будут осуществлять обслуживание населения согласно утвержденного графика работы.

Ранее ГИБДД информировали туляков, что 4 ноября запланирован выходной только в отделении №3 МРЭО по адресу: Тула, Ленинский район, 192-й километр автодороги М-2 «Крым», а остальные будут работать по графику.