новости
новости
Регистрация
В День народного единства тульские МРЭО работать не будут

В День народного единства тульские МРЭО работать не будут

УГИБДД по Тульской области скорректировало информацию о режиме работы МРЭО.

Госавтоинспекция информирует, что в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября 2019 года, все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, не будут осуществлять свою работу. В остальные дни отделения МРЭО ГИБДД будут осуществлять обслуживание населения согласно утвержденного графика работы.
 
Ранее ГИБДД информировали туляков, что 4 ноября запланирован выходной только в отделении №3 МРЭО по адресу: Тула, Ленинский район, 192-й километр автодороги М-2 «Крым», а остальные будут работать по графику.
 
В связи с изменением информации прежнее сообщение считать недействительным.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
МРЭО4 ноябрявыходной
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области житель Краинки пинком сломал камеру-треногу
В Тульской области житель Краинки пинком сломал камеру-треногу
Владимир Путин отметил заслуги туляка
Владимир Путин отметил заслуги туляка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.