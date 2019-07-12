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На улице Кирова в Туле прохожие угрожали оператору треноги
Фото Сергея Старикова.

На улице Кирова в Туле прохожие угрожали оператору треноги

Инцидент произошел в районе пересечения с ул. Ложевой.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, 12 июля днем в районе перекрестка улиц Ложевая и Кирова произошел конфликт между оператором треноги и двумя нетрезвыми на вид мужчинами.

По словам очевидцев, двое мужчин стали приставать к оператору передвижного комплекса фото- и видеофиксации (в народе тренога).

Ссылаясь на якобы вступивший в силу 1 июля закон, о котором они видели ролик в интернете, мужчины требовали, чтобы оператор покинул место дислокации. Тот отказался, тогда мужчины дали ему 15 минут на то, чтобы на место приехало «его начальство», и грозили разбить камеру.

Однако вместо начальства прибыли сотрудники полиции, которые разобрались в конфликте. На одного из мужчин был составлен протокол о нахождении в общественном месте в нетрезвом виде.

Сам оператор пояснил, что места установки треног предварительно согласуются с ГИБДД и нарушений в его действиях нет.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:38 +3
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