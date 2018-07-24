Горящий дом в тульской деревне пожарные тушили полчаса

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

24 июля в 3.58 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в тульской деревне Алешня на ул. Садовой. Шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 4.02.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 4.35. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 120 кв. м, выгорела комната размером 12×6м, остальные помещения закоптились.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.