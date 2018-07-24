Тульский «Арсенал» интересуется нападающим «Зенита»
Антон Заболотный может перейти в клуб в ближайшее время.
Тульский «Арсенал» интересуется нападающим «Зенита» Антоном Заболотным. Об этом сообщает портал «Невские новости». По информации издания, форвард может быть отдан в аренду в ближайшее время до конца сезона.
Также есть вероятность того, что в «Арсенал» вернется футболист Лука Джорджевич.
Заболотный перешел в «Зенит» в декабре 2017 года из «Тосно». Его трансфер обошелся сине-бело-голубым в 1,5 млн евро. На его счету 14 матчей и 1 гол в составе петербургского клуба по итогам второй части прошлого сезона.
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