В Туле пожарные ликвидировали возгорание в магазине «Беларусь мебель»

Фото Алексея Пирязева.

Тульские пожарные ликвидировали открытое горение в магазине «Беларусь мебель» спустя 2,5 часа. Сейчас сотрудники МЧС вскрывают крышу и заливают помещение водой. Напомним, о пожаре в здании на проспекте Ленина в службу спасения сообщили в 8.36.

По предварительным данным, возгорание произошло на третьем мансардном этаже. Причину происшествия установят эксперты.