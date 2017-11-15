Фото Алексея Пирязева.
В Туле пожарные ликвидировали возгорание в магазине «Беларусь мебель»
На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.
Тульские пожарные ликвидировали открытое горение в магазине «Беларусь мебель» спустя 2,5 часа. Сейчас сотрудники МЧС вскрывают крышу и заливают помещение водой. Напомним, о пожаре в здании на проспекте Ленина в службу спасения сообщили в 8.36.
По предварительным данным, возгорание произошло на третьем мансардном этаже. Причину происшествия установят эксперты.
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