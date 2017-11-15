Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее

Фото Алексея Пирязева.

Пожар в магазине «Беларусь мебель» на проспекте Ленина, 29 в Туле разгорается сильнее. Огонь полыхает под крышей здания.

На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Пожарные вскрыли обшивку крыши, туда установили лестницу и тушат огонь в очаге возгорания.

Отметим, что о пожаре в службу спасения сообщили в 8.36. Пострадавших нет. Все обстоятельства выясняются.