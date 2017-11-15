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Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее
Фото Алексея Пирязева.

Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее

На месте происшествия работают 6 пожарных расчетов.

Пожар в магазине «Беларусь мебель» на проспекте Ленина, 29 в Туле разгорается сильнее. Огонь полыхает под крышей здания.

На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Пожарные вскрыли обшивку крыши, туда установили лестницу и тушат огонь в очаге возгорания.  

Отметим, что о пожаре в службу спасения сообщили в 8.36. Пострадавших нет. Все обстоятельства выясняются.

Галерея
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 1
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 2
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 3
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 4
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 5
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 6
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 7
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 8
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 9
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 10
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 11
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 12
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 13
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 14
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 15
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 16
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 17
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 18
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 19
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 20
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 21
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 22
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 23
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 24
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 25
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 26
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 27
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 28
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 29
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 30
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 31
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 32
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 33
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 34
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 35
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 36
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 37
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 38
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 39
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 40
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 41
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 42
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 43
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 44
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 45
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 46
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 47
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 48
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 49
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 50
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 51
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 52
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 53
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 54
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 55
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 56
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 57
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 58
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 59
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 60
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 61
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 62
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 63
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 64
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 65
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 66
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 67
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 68
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 69
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 70
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 71
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 72
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 73
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 74
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 75
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 76
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 77
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 78
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 79
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 80
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 81
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 82
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 83
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 84
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 85
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 86
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 87
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 88
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 89
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 90
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 91
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 92
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 93
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 94
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 95
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 96
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 97
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 98
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 99
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 100
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 101
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 102
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 103
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 104
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 105
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 106
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 107
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 108
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 109
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 110
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 111
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 112
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 113
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 114
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 115
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 116
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 117
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 118
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 119
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 120
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 121
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 122
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 123
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 124
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 125
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 126
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 127
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 128
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 129
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 130
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 131
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 132
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 133
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 134
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 135
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 136
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 137
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 138
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 139
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 140
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 141
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 142
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 143
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 144
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 145
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 146
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 147
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 148
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 149
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 150
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин "Беларусь мебель", Фото: 151
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Сюжет: В Туле загорелся магазин "Беларусь мебель"
В Туле пожарные ликвидировали возгорание в магазине «Беларусь мебель»
Дежурная часть
В Туле пожарные ликвидировали возгорание в магазине «Беларусь мебель»
сегодня, в 12:11, 39 2646 2
Пожар на пр. Ленина, 29 в Туле не первый: 108 лет назад здесь погибли 19 человек
Жизнь Тулы и области
Пожар на пр. Ленина, 29 в Туле не первый: 108 лет назад здесь погибли 19 человек
сегодня, в 12:07, 21 1264 7
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин «Беларусь мебель»
Дежурная часть
В Туле на проспекте Ленина загорелся магазин «Беларусь мебель»
сегодня, в 09:05, 85 15561 2
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +4
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