Фото Алексея Пирязева.
Пожар в мебельном магазине в центре Тулы разгорается сильнее
На месте происшествия работают 6 пожарных расчетов.
Пожар в магазине «Беларусь мебель» на проспекте Ленина, 29 в Туле разгорается сильнее. Огонь полыхает под крышей здания.
На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Пожарные вскрыли обшивку крыши, туда установили лестницу и тушат огонь в очаге возгорания.
Отметим, что о пожаре в службу спасения сообщили в 8.36. Пострадавших нет. Все обстоятельства выясняются.
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