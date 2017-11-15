Пожар на пр. Ленина, 29 в Туле не первый: 108 лет назад здесь погибли 19 человек

Дом №29 по пр. Ленина – справа.

Дом №29 по проспекту Ленина, в котором сегодня, 15 ноября, произошел крупный пожар, был построен в конце XVIII–начале XIX в.в. Много раз перестраивался и менял владельцев.

Одно время в нем располагался один из первых тульских кинотеатров, а точнее, «Большой французский электротеатр».

Вечером 8 февраля 1909 года в нем произошла страшная трагедия. Погибли 19 человек, в том числе дети. Все началось с пожара.

Причиной возгорания стала расхлябанность демонстрировавшего кино механика Громогласова, который забыл снять с проектора уже показанные ленты картин. Мало того, после того, как он зарядил новую катушку и включил проектор, то не снял еще и предохранительное стекло.

«От сильного электрического света вспыхнула лента картины, и пламя широким языком устремилось в зрительный зал через смотровое окно, — описывал случившееся репортер „Тульской молвы“. С криками „пожар“ публика бросилась к выходу, началась давка. На лестнице и в зале театра столпилось около 300 человек.

Обезумевшие люди бежали, не обращая внимания на упавших под ноги женщин и детей…

19 человек безжалостно раздавили. Но самое ужасное, что горящая катушка потухла через пару минут. Ущерб заведения — всего 440 рублей, включая сломанные стулья, лестницу и выбитые окна».

Как у нас водится, после пожара пошли тотальные проверки на предмет безопасности в случае нового возгорания. Тем более что синематограф тогда представлял немалую для обывателей опасность. Мало того, что здания в зимнее время обогревались печками, так еще и сами целлулоидные ленты легко воспламенялись.



На открытке дом №29 – третий слева.

Например, в 1910 году специально для елочных дней управа договорилась с кинематографом «Феномен» о предоставлении во временное пользование кинематографического аппарата и лент. Установили экран, и для детей крутили бесплатно настоящее кино. Однако случился казус. Из-за чьей-то халатности, лента нагрелась и сгорела. Естественно, возникли взаимные тяжбы. Владелец кинематографа требовал, чтобы ему полностью возместили убыток, управа напирала на то, что ни в каких документах этот случай не предусмотрен. И вообще договор об аренде ленты и аппарата был только на словах, что, правда, законом относительно движимости не возбраняется. В конце концов пришли к компромиссному решению, выплатив за кинематографический сеанс 50 рублей, и еще столько же за сгоревшую ленту.