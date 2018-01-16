После пожара владельцы «Беларусь-мебель» продают второй магазин

Объявление о продаже помещения под бизнес размещено на Avito.

Собственники просят за помещение на Красноармейском проспекте 340 кв. метров 45 млн рублей. К продаже предлагаются два этажа и стеклянная витрина вдоль магазина.

Напомним, 15 ноября 2017 года в Туле не проспекте Ленина произошел крупный пожар: полностью сгорел магазин «Беларусь-мебель».