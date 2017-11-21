Стала известна возможная причина крупного пожара в тульской «Беларусь мебели»

Фото из архива Myslo.

После разбора завалов источник возгорания обнаружили около обогревателя. По всей видимости, одна из продавщиц, собравшись домой, не выключила электроприбор. Об этом Myslo рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Здание горело несколько часов. Конструктивная особенность строения мешала пожарным быстро потушить огонь. На чердак был лишь один вход, и сотрудникам МЧС пришлось делать отверстия в перекрытиях. К тому же пламя распространялось сразу в нескольких направлениях.

В пресс-службе МЧС России по Тульской области рассказали, что точную причину происшествия установят специалисты Испытательной пожарной лаборатории. На это им потребуется около 30 дней.

А тем временем в сгоревшем здании разбирают крышу. Это инициировал собственник помещения.