В Ефремове 13-летний мальчик попал под колеса «Сузуки»

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 ноября в 7.40 в Ефремове на улице Дружбы 48-летний водитель автомобиля «Сузуки Балено», по предварительной информации, не справился с управлением и сбил 13-летнего пешехода. Парень выбежал на дорогу из-за движущегося во встречном направлении транспортного средства.

Мальчика с различными травмами доставили в больницу.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция убедительно просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Стоит не забывать о «дорожных ловушках» – скрытых опасностях подстерегающих вас на пути.

Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов), т.е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство.

Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.

Переходя дорогу будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.