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18-летний туляк украл из книжного магазина детские энциклопедии

18-летний туляк украл из книжного магазина детские энциклопедии

По предварительным данным, похищенные книжки парень собирался продать.

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, 18-летний парень украл из книжного магазина три детские энциклопедии. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Молодой человек признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские выясняют все детали совершенной кражи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:20 +1
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