18-летний туляк украл из книжного магазина детские энциклопедии

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, 18-летний парень украл из книжного магазина три детские энциклопедии.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Молодой человек признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские выясняют все детали совершенной кражи.