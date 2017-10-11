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МЧС России запустило в Telegram бота-спасателя

МЧС России запустило в Telegram бота-спасателя

Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.

МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя. Он подробно инструктирует о действиях при любой природной или техногенной чрезвычайной ситуации, а также о правилах поведения в быту.

Описано 32 сценария безопасного поведения в случае различных экстремальных ситуаций – от утечки газа и пожара до землетрясения и цунами.

Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.

Чтобы бот заработал, в мессенджере Telegram достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню с  предложением выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которой человек оказался - бытового, природного или техногенного характера.

Все инструкции, которые дает «мобильный спасатель» основаны на рекомендациях спасателей МЧС России. Бот-спасатель позволит повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Разработчики планируют расширить сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 +1
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