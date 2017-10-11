Тулячке Татьяне Кравченко требуется помощь в борьбе с лейкозом
У Татьяны диагностировали рак крови в 2015 году. Она прошла курс лечения, добилась ремиссии, но болезнь вернулась.
Татьяна, по словам близких, добрый, жизнерадостный, сильный человек. Когда в 2015 году ей поставили страшный диагноз — миелобластный лейкоз, девушка не опустила руки, решила бороться. В июле 2016 года Татьяне сделали операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра.
Позже у Тани начались осложнения, связанные с недостаточно хорошей работой донорского костного мозга. Девушка получала высокие дозы иммуноглобулинов.
Сейчас Таня находится в московской больнице. Попытки столичных врачей не привели к должному результату: теперь последний шанс на выздоровление — лечение за границей. Семья и близкие Тани пытаются собрать деньги собственными силами. Но сумма большая, а времени мало: счет идет на дни.
Цель сбора — заготовка лимфоцитов от зарубежного донора. Всего необходимо 504 тысячи рублей, уже собрано 259 тысяч. Вы тоже можете помочь Тане выздороветь!
Карта Сбербанкв: 5469 6600 1268 7046 (Алексей Викторович Кравченко, муж Татьяны).
Реквизиты счета Сбербанк (для владельцев карты Сбербанк):
40817810666003079929
Банк: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула
ИНН получателя 7707083893
БИК 047003608
К/с 30101810300000000608
Код подразделения Банка по месту ведения счета (для внутренних переводов по системе Сбербанк) 408604012
- Не стоит думать, что если вы сможете перечислить всего 100 рублей, то это никак Тане не поможет. Из крох и частиц складывается все огромное в этом мире, — обращается к читателям Myslo муж Татьяны Алексей Кравченко. — Да, и еще: если есть друзья/знакомые/родственники, которые хотели бы принять участие в судьбе Тани, сообщите им эту историю. Я от себя и от Тани говорю всем СПАСИБО! И очень в вас верю. По всем вопросам можно писать мне ВК.