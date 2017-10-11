новости
новости
Регистрация
Тулячке Татьяне Кравченко требуется помощь в борьбе с лейкозом
Фото Любови Родиной («Фонд борьбы с лейкемией»).

Тулячке Татьяне Кравченко требуется помощь в борьбе с лейкозом

У Татьяны диагностировали рак крови в 2015 году. Она прошла курс лечения, добилась ремиссии, но болезнь вернулась.

Татьяна, по словам близких, добрый, жизнерадостный, сильный человек. Когда в 2015 году ей поставили страшный диагноз — миелобластный лейкоз, девушка не опустила руки, решила бороться. В июле 2016 года Татьяне сделали операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра.

Позже у Тани начались осложнения, связанные с недостаточно хорошей работой донорского костного мозга. Девушка получала высокие дозы иммуноглобулинов.

Сейчас Таня находится в московской больнице. Попытки столичных врачей не привели к должному результату: теперь последний шанс на выздоровление — лечение за границей. Семья и близкие Тани пытаются собрать деньги собственными силами. Но сумма большая, а времени мало: счет идет на дни.

Цель сбора — заготовка лимфоцитов от зарубежного донора. Всего необходимо 504 тысячи рублей, уже собрано 259 тысяч. Вы тоже можете помочь Тане выздороветь!

 

Карта Сбербанкв: 5469 6600 1268 7046 (Алексей Викторович Кравченко, муж Татьяны).

Реквизиты счета Сбербанк (для владельцев карты Сбербанк):

40817810666003079929

Банк: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула

ИНН получателя 7707083893

БИК 047003608

К/с 30101810300000000608

Код подразделения Банка по месту ведения счета (для внутренних переводов по системе Сбербанк) 408604012

 

- Не стоит думать, что если вы сможете перечислить всего 100 рублей, то это никак Тане не поможет. Из крох и частиц складывается все огромное в этом мире, — обращается к читателям Myslo муж Татьяны Алексей Кравченко. — Да, и еще: если есть друзья/знакомые/родственники, которые хотели бы принять участие в судьбе Тани, сообщите им эту историю. Я от себя и от Тани говорю всем СПАСИБО! И очень в вас верю. По всем вопросам можно писать мне ВК.

 
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:21 +9
Другие статьи по темам
Событие
требуется помощьнужна помощьлейкозсбор средств на лечение
Место
Татьяна Кравченко

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выберут самых красивых и талантливых студентов и студенток
В Туле выберут самых красивых и талантливых студентов и студенток
18-летний туляк украл из книжного магазина детские энциклопедии
18-летний туляк украл из книжного магазина детские энциклопедии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.