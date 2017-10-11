Тулячке Татьяне Кравченко требуется помощь в борьбе с лейкозом

Фото Любови Родиной («Фонд борьбы с лейкемией»).

У Татьяны диагностировали рак крови в 2015 году. Она прошла курс лечения, добилась ремиссии, но болезнь вернулась.

Татьяна, по словам близких, добрый, жизнерадостный, сильный человек. Когда в 2015 году ей поставили страшный диагноз — миелобластный лейкоз, девушка не опустила руки, решила бороться. В июле 2016 года Татьяне сделали операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра.

Позже у Тани начались осложнения, связанные с недостаточно хорошей работой донорского костного мозга. Девушка получала высокие дозы иммуноглобулинов.

Сейчас Таня находится в московской больнице. Попытки столичных врачей не привели к должному результату: теперь последний шанс на выздоровление — лечение за границей. Семья и близкие Тани пытаются собрать деньги собственными силами. Но сумма большая, а времени мало: счет идет на дни.

Цель сбора — заготовка лимфоцитов от зарубежного донора. Всего необходимо 504 тысячи рублей, уже собрано 259 тысяч. Вы тоже можете помочь Тане выздороветь!