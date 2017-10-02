Родители погибшего в Новомосковске парня уверены, что его убили полицейские

Фото автора и из архива героев публикации.

Страшные крики, сотрудники ППС с дубинками и погоня в подъезде – вот что вспоминают об этой страшной ночи местные жители.

ЧП произошло ночью 15 сентября в одном из домов по ул. Мира в Новомосковске. В подъезде многоэтажного дома скончался 23-летний Даниил Коваленко. Парень служил в горячих точках, в свои юные годы он уже был ветераном боевых действий.

Родственники и друзья недоумевают, что могло произойти с ним в ту роковую ночь.

Елена Коваленко, мать погибшего:

Елена Коваленко – Около трех часов ночи нам позвонила в дверь полиция. Сказали, что Даниил умер, его тело находится в соседнем доме. Поверить в такое было просто невозможно. Когда мы пришли на место, возле подъезда было много машин ППС. Сын лежал между четвертым и пятым этажами без одежды, в одних носках. Его вещи находились на лестнице выше. Все тело было в синяках, на лице ссадины, разбита бровь, на голове кровоподтеки.

У родственников возникло много вопросов. И главный из них: почему Даниил оказался в этом злополучном подъезде? Участковый предположил, что парень мог перепутать дом и по ошибке зайти в соседний, поскольку либо был пьян, либо находился под воздействием наркотиков. Но мать считает, что этого не может быть.



Тело парня нашли на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами.

В последнее время сын не брал ключей от квартиры, возвращался домой не так уж поздно, звонил в домофон, и мать всегда открывала ему. А в подъезде, где нашли тело, дверь в последнее время открыта. По словам родственников, это бы обязательно насторожило Даниила.

От чего умер сын, Елене Коваленко так и не сообщили, так что она начала собственное расследование.

– Я спросила у правоохранителей, почему на теле сына столько синяков, они не ответили. Сказали, что, когда приехали, он был уже мертвым. Скорая тоже только констатировала смерть. Но почему тогда не вызвали сотрудников следственного комитета? Полицейские сами сфотографировали положение тела на телефон и, видимо, решили, что этого достаточно. Теперь в полиции речь идет о том, что мой сын употреблял наркотики. Я об этом ничего не знаю и никогда не замечала такого увлечения. Но даже если они в этом правы, разве это повод убивать? Откуда на теле появились травмы? — задаёт многочисленные вопросы Елена.

С момента трагедии прошло уже больше двух недель, но родители до сих пор не знают причину смерти сына.

В заключении не указаны ни род смерти, ни её причина.



Даниил Коваленко (на фото справа) был спортивным и внешне здоровым человеком, поэтому его смерть повергла в шок всех родственников и друзей.

– Мы узнали, что полицию вызвала женщина со второго этажа. Она рассказала, что Даниил ломился к ней дверь и она очень испугалась, — продолжает Елена Коваленко. — Жители подъезда нам говорили, что когда приехали сотрудники ППС, в подъезде началась настоящая бойня. Они говорили, что там дрались, бегали по лестнице, Даниил громко кричал и звал на помощь брата. Одна из женщин вышла на балкон и увидела там сразу несколько машин ППС. Зачем столько полицейских приехали на задержание моего сына, если он был без оружия?

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «Слободы» нашли женщину, вызвавшую полицию. Она не захотела называть своего имени, но рассказала:

– Парень долбил во все двери, на моей даже остались следы от ударов. Я открыла дверь, чтобы узнать, что случилось, а мой муж пошел за ним на пятый этаж. Парень стал кидаться пластиковыми бутылками с водой, которые стояли в подъезде для уборки. К буянившему молодому человеку невозможно было даже подойти, и я вызвала полицию.

Сначала приехали два сотрудника ППС. Когда мы с ними поднялись на пятый этаж, этот парень был уже в одних трусах, пытался снять с себя штаны, но ему мешала обувь. ППС вызвала еще один наряд. Мы пошли его встречать, а когда вернулись, парень был уже абсолютно голым. Он сорвал с себя цепочку и размахивал ею у лица полицейского. Сотрудники ППС пытались утихомирить разбушевавшегося парня и надеть на него наручники, ударили несколько раз по рукам и ногам дубинкой. Но они не избивали его!

Парень сам назвал своё имя и сообщил, что употреблял наркотики. Полиция вызвала скорую, но когда та приехала, молодой человек был уже мертв. Никто не превышал полномочий, полиция хотела просто усмирить дебошира.

В какой момент парень потерял сознание, никто из очевидцев сказать не может.

Пока у родственников и правоохранительных органов есть много вопросов по обстоятельствам происшествия.