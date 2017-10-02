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В Тульской области за уик-энд 39 водителей попались пьяными за рулем

В Тульской области за уик-энд 39 водителей попались пьяными за рулем

По всем фактам составлены административные материалы.

За минувшую пятницу и выходные дни в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 39 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Из них 22 человека отказались «подышать в трубочку».

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 +3
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