В Тульской области за уик-энд 39 водителей попались пьяными за рулем
По всем фактам составлены административные материалы.
За минувшую пятницу и выходные дни в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 39 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Из них 22 человека отказались «подышать в трубочку».
По всем указанным фактам были составлены административные материалы.
Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.
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