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В Новомосковске грабитель напал на женщину в подъезде

В Новомосковске грабитель напал на женщину в подъезде

Злоумышленник отобрал у жертвы сумку и скрылся.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, 44-летний ранее судимый злоумышленник вечером в подъезде одного из многоквартирных домов отобрал сумку у 52-летней местной жительницы.

Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. У него обнаружено и изъято похищенное. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Сейчас в полиции проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 0
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