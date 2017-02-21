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Полиция проверит инцидент с тулячкой, которой прострелили ногу дротиком с ядом

Полиция проверит инцидент с тулячкой, которой прострелили ногу дротиком с ядом

А результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

Ранее Myslo писал о том, что 20 февраля около 9.30 в Ваныкинскую больницу с отравлением доставили 49-летнюю женщину. Как оказалось, в нее попал дротик со снотворным, которое применяется при отлове собак. Пострадавшая оказалась сторожем компании ООО «Тулапромстрой». Сотрудников компании «Континент+» она вызвала сама: возле дома №89-а по улице Скуратовской живет собачья стая. Чтобы снизить возможную «весеннюю» агрессию животных, женщина позвонила специалистам для отлова и стерилизации собак. 

Но сотрудники службы случайно попали дротиком в ногу сторожу. Женщина госпитализирована в больницу с диагнозом «отравление неизвестным ядом».

В настоящее время по данному факту в ОП «Скуратовское» УМВД России по Туле проводится доследственная проверка, результаты которой прокуратуры Центрального района и области взяли на контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:10 0
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