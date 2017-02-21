Спартак Могильников – главврач тульской городской больницы №11
Этот пост он занял 15 февраля.
С 15 февраля Спартак Могильников занимает пост главврача ГУЗ «ГБ № 11». Ранее он работал в Ваныкинской больнице, в июне 2014 года покинул этот пост.
Могильников окончил Рязанский медицинский институт имени академика
Специальность, квалификация по диплому: «Лечебное дело», врач; «Юриспруденция», юрист.
Проходил профессиональную переподготовку :
- 1993 г. — «Хирургия» — интернатура;
- 2010 г. — «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;
- 2015 г. — «Онкология».
Дважды повышал квалификацию:
- 2012 г. — «Хирургия»;
- 2015 г. — «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
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