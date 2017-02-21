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Спартак Могильников – главврач тульской городской больницы №11

Спартак Могильников – главврач тульской городской больницы №11

Этот пост он занял 15 февраля.

С 15 февраля Спартак Могильников занимает пост главврача ГУЗ «ГБ № 11». Ранее он работал в Ваныкинской больнице, в июне 2014 года покинул этот пост.

 

Могильников окончил Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова и Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации.

Специальность, квалификация по диплому: «Лечебное дело», врач; «Юриспруденция», юрист.

Проходил профессиональную переподготовку :

  • 1993 г. — «Хирургия» — интернатура;
  • 2010 г. — «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;
  • 2015 г. — «Онкология».

Дважды повышал квалификацию:

  • 2012 г. — «Хирургия»;
  • 2015 г. — «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:01 −1
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