В Туле в женщину выстрелили «собачьим» дротиком

Сотрудники организации по отлову и стерилизации собак по неосторожности попали одним из дротиков в тулячку, которая их и вызывала.

20 февраля около 9.30 в Ваныкинскую больницу с отравлением доставили 49-летнюю женщину.

Как оказалось, в нее попал дротик со снотворным, которое применяется при отлове собак.

Пострадавшая оказалась сторожем компании ООО «Тулапромстрой». Сотрудников компании «Континент+» она вызвала сама: возле дома №89-а по улице Скуратовской живет собачья стая. Чтобы снизить возможную «весеннюю» агрессию животных, женщина позвонила специалистам для отлова и стерилизации собак.

Как рассказал Myslo источник в полиции региона, сторож встретила прибывших сотрудников «Континента+» и активно взялась им помогать: подзывала собак, насыпала им корм, чтобы приманить.

А когда животные обступили женщину, ловцы начали стрелять. Один из дротиков попал в ногу сторожу.

После этого женщину доставили в больницу скорой помощи им. Ваныкина с тошнотой и головокружением.

По некоторым данным, здоровью женщины сейчас ничего не угрожает. Пострадавшая заверила полицию, что не намерена подавать каких-либо заявлений, поскольку «сама виновата».