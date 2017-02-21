В Туле в районе Восточного обвода снесли гаражи с арт-объектами

Фото Николая Будина, Евгении Королевой.

Наверняка всем знакомо это граффити с картинки. Так вот, его больше нет. Об истории рисунка и планах властей на будущее – в материале Myslo.

На днях в районе Восточного обвода в Туле снесли целый ряд гаражей-самостроев. Вряд ли они кому-то были дороги, кроме своих владельцев. Но туляки совершенно точно запомнили рисунки-граффити на них.

Остался всего один ряд гаражей, да и те скоро уберут.

Особенно примечателен был один рисунок – портрет девушки, нарисованный тульским художником Андреем «Шепотом».

Вот его милая история в одном видео (автор – Анна Мищенко):

Почему же снесли гаражи? На этот вопрос Myslo получил ответ в территориальном управлении по Пролетарскому округу.

Не так давно власти проводили в этом месте ревизию объектов. В основном гаражи там стоят незаконно, без разрешений. Проще говоря, самострои. И все они попадают в охранную зону будущего строительства второй очереди Восточного обвода. Напомним, сейчас ведутся предпроектные работы.

Как сообщили чиновники, в ближайшее время снос гаражей продолжится.