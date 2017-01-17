Ольга Аванесян о деньгах: «Зарплату тульских и московских врачей сравнивать нельзя»

По словам министра, в 2016 году в регион привлечено на работу 360 врачей, из которых 163 — молодые специалисты.

За год по программе «Земский доктор» для работы на селе привлечено 47 врачей.

– По данным Росстата, Тульская область занимает стабильное 4-е место по уровню средней заработной платы работников здравоохранения в Центральном Федеральном округе после Москвы, Московской и Калужской областей.