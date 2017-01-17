Ольга Аванесян о деньгах: «Зарплату тульских и московских врачей сравнивать нельзя»
В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Тульской области рассказала о медицинских кадрах.
По словам министра, в 2016 году в регион привлечено на работу 360 врачей, из которых 163 — молодые специалисты.
За год по программе «Земский доктор» для работы на селе привлечено 47 врачей.
– По данным Росстата, Тульская область занимает стабильное 4-е место по уровню средней заработной платы работников здравоохранения в Центральном Федеральном округе после Москвы, Московской и Калужской областей.
Министр привела цифры.
Так, за 11 месяцев 2016 года средняя зарплата:
- врачей в регионе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7% и составила 44 539 рублей.
- среднего медперсонала – на 5,8% и составила 23 840 рублей,
- младшего медперсонала – на 16,2% и составила 17 187 рублей.
– Зарплату московских и тульских врачей, конечно, сравнивать нельзя. И в этом проблема, мы ее признали. Решить ее можно только региональными доплатами. Я уже направила в правительство Тульской области свои предложения. Мы будем максимально стараться исправить эту ситуацию, – сказала министр.