новости
новости
Регистрация
Ольга Аванесян о деньгах: «Зарплату тульских и московских врачей сравнивать нельзя»

Ольга Аванесян о деньгах: «Зарплату тульских и московских врачей сравнивать нельзя»

В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Тульской области рассказала о медицинских кадрах.

По словам министра, в 2016 году в регион привлечено на работу 360 врачей, из которых 163 — молодые специалисты.

За год по программе «Земский доктор» для работы на селе привлечено 47 врачей.

– По данным Росстата, Тульская область занимает стабильное 4-е место по уровню средней заработной платы работников здравоохранения в Центральном Федеральном округе после Москвы, Московской и Калужской областей.

Министр привела цифры.

Так, за 11 месяцев 2016 года средняя зарплата:

  • врачей в регионе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7% и составила 44 539 рублей.
  • среднего медперсонала – на 5,8% и составила 23 840 рублей,
  • младшего медперсонала – на 16,2% и составила 17 187 рублей.

– Зарплату московских и тульских врачей, конечно, сравнивать нельзя. И в этом проблема, мы ее признали. Решить ее можно только региональными доплатами. Я уже направила в правительство Тульской области свои предложения. Мы будем максимально стараться исправить эту ситуацию, – сказала министр.

Сюжет: Здравоохранение в Тульской области
Статистика: от чего умирают туляки?
Жизнь Тулы и области
Статистика: от чего умирают туляки?
сегодня, в 13:23, 32 954 1
Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?
Жизнь Тулы и области
Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?
сегодня, в 13:15, 12 325 1
На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей
Жизнь Тулы и области
На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей
сегодня, в 11:04, 30 1073 1
Министр здравоохранения Тульской области: «Если скорая не может проехать, врачи должны идти пешком!»
Жизнь Тулы и области
Министр здравоохранения Тульской области: «Если скорая не может проехать, врачи должны идти пешком!»
сегодня, в 10:35, 49 1219 -4
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:45 −1
Другие статьи по темам
Событие
пресс-конференция
Люди
Ольга Аванесян
Место
Тульская область
Прочее
зарплата врачей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура взяла под контроль дело о порыве системы отопления на Красноармейском проспекте
Прокуратура взяла под контроль дело о порыве системы отопления на Красноармейском проспекте
Как тулякам отказаться от права собственности на недвижимость?
Как тулякам отказаться от права собственности на недвижимость?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика