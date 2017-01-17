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На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей

На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей

Министр здравоохранения региона Ольга Аванесян на пресс-конференции рассказала о потребности в ремонте тульских медицинских учреждений.

Напомним, 17 января в здании областного правительства прошла пресс-конференция министра здравоохранения региона Ольги Аванесян.

Затронув тему ремонта тульских больниц, поликлиник и диспансеров, министр сообщила:

– Потребность в ремонте медучреждений в денежном эквиваленте исчисляется миллиардом рублей.

И сумма эта не уменьшится, потому что отремонтированные несколько лет назад учреждения снова ветшают и требуют обновления.

Если бы бюджет министерства здравоохранения Тульской области составлял 350-400 млн рублей в год, работы шли бы в плановом режиме. Сейчас такого пока нет.

На вопрос, будет ли проведен ремонт в тульском противотуберкулезном диспансере, министр ответила утвердительно.

На самом деле, это одно из самых ветхих и даже опасных медучреждений региона. Здание на ул. Мосина — памятник XVII века.

Поэтому, по словам Ольги Аванесян, сложно определиться с суммой на ремонт (дешевым он точно не будет ,здание требует капитальных вложений) и необходимыми документами.

Никаких ремонтных работ в диспансере не проводилось более 20 лет.

 

 

Сюжет: Здравоохранение в Тульской области
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:04 +1
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