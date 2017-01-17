На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей
Министр здравоохранения региона Ольга Аванесян на пресс-конференции рассказала о потребности в ремонте тульских медицинских учреждений.
Напомним, 17 января в здании областного правительства прошла пресс-конференция министра здравоохранения региона Ольги Аванесян.
Затронув тему ремонта тульских больниц, поликлиник и диспансеров, министр сообщила:
– Потребность в ремонте медучреждений в денежном эквиваленте исчисляется миллиардом рублей.
И сумма эта не уменьшится, потому что отремонтированные несколько лет назад учреждения снова ветшают и требуют обновления.
Если бы бюджет министерства здравоохранения Тульской области составлял 350-400 млн рублей в год, работы шли бы в плановом режиме. Сейчас такого пока нет.
На вопрос, будет ли проведен ремонт в тульском противотуберкулезном диспансере, министр ответила утвердительно.
На самом деле, это одно из самых ветхих и даже опасных медучреждений региона. Здание на ул. Мосина — памятник XVII века.
Поэтому, по словам Ольги Аванесян, сложно определиться с суммой на ремонт (дешевым он точно не будет ,здание требует капитальных вложений) и необходимыми документами.
Никаких ремонтных работ в диспансере не проводилось более 20 лет.