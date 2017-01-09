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Пожар на улице Демидовской: мужчина с ножом бросался на полицейского
Фото Дмитрия Дзюбина.

Пожар на улице Демидовской: мужчина с ножом бросался на полицейского

По словам очевидцев, сотрудник полиции, защищаясь, выстрелил в ногу нападавшему.

Как стало известно Myslo, около 16.30 в Туле на улице Демидовской, 80 произошел пожар. Как рассказали очевидцы, в одной из квартир произошла семейная ссора. Чтобы утихомирить людей, пришлось вызывать полицейских.

Однако как только один из сотрудников полиции зашел в помещение, на него набросился хозяин квартиры, вооруженный ножом.

По словам соседей, полицейский, защищаясь, выстрелил злоумышленнику в ногу. Также известно, что дебошир поджег собственную квартиру.

Все обстоятельства уточняются. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 +2
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