Фото Дмитрия Дзюбина.
Пожар на улице Демидовской: мужчина с ножом бросался на полицейского
По словам очевидцев, сотрудник полиции, защищаясь, выстрелил в ногу нападавшему.
Как стало известно Myslo, около 16.30 в Туле на улице Демидовской, 80 произошел пожар. Как рассказали очевидцы, в одной из квартир произошла семейная ссора. Чтобы утихомирить людей, пришлось вызывать полицейских.
Однако как только один из сотрудников полиции зашел в помещение, на него набросился хозяин квартиры, вооруженный ножом.
По словам соседей, полицейский, защищаясь, выстрелил злоумышленнику в ногу. Также известно, что дебошир поджег собственную квартиру.
Все обстоятельства уточняются. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место