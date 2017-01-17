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Следственный комитет: туляка, напавшего на полицейского, обвиняют в изнасиловании школьницы
Фото из архива Myslo.

Следственный комитет: туляка, напавшего на полицейского, обвиняют в изнасиловании школьницы

Мужчина неоднократно насиловал 14-летнюю дочь сожительницы и совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки.

Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, напавшего 9 января на 28-летнюю соседку с маленьким ребенком, а также на полицейского. В отношении злоумышленника были возбуждены два уголовных дела — по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух преступлений против половой неприкосновенности 14-летней дочери его сожительницы. Возбуждены уголовные дела по статьям за изнасилование и совершение иных действий в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, с период с 7 по 9 января пьяный подозреваемый неоднократно насиловал и совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы.

Свои преступления мужчина совершал в квартире на улице Демидовской.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, что 9 января подозреваемый после ссоры со своей сожительницей поджег квартиру, после чего ножом ранил соседку, а также угрожал полицейскому. Чтобы успокоить дебошира, сотруднику полиции пришлось выстрелить по ногам мужчины.

В настоящее время подозреваемый находится в больнице. По ходатайству следствия в отношении него судом, с проведением выездного судебного заседания, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сюжет: Поножовщина и пожар на улице Демидовской в Туле
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:25 +1
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