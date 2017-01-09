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В Туле откроется фотовыставка «Мой город Т.»

В Туле откроется фотовыставка «Мой город Т.»

Эти фотографии – авторский взгляд на город и людей.

13 января 2017 года Тульский областной краеведческий музей приглашает на открытие фотовыставки «Мой город Т.». Открытие состоится в 16.00. Продлится выставка до 10 февраля 2017 года.

«Мой город Т.» – это авторский взгляд на город и людей. Представленные фотографии практически не ретушированы и не обработаны. По словам автора выставки – сотрудника Тульского областного краеведческого музея – Дмитрия Тимачёва, в этом и заключается основное очарование фотографии, про которое многие фотографы сейчас забыли.

На выставке посетители смогут ощутить, что фотоаппарат – это своего рода машина времени. Ведь на фото отображается мгновение, которое больше никогда не повторится.

Фотография – это субъективный взгляд на жизнь города, попытка запечатлеть и запомнить тот или иной день, зафиксировать события, иногда такие, на которые люди, проходящие по улице, просто не посмотрят или не обратят внимание: рано восходящую луну, игру солнца на поверхности воды… Особенно интересно в городской суете наблюдать за людьми, которые об этом и не догадываются. Они настоящие: добрые и злые, счастливые и расстроенные, задумчивые и беззаботные.

«Репортажная или уличная съемка в этом плане – одна из моих любимых. Пейзажи в городе Т. любопытны как для фотохудожника, так и для простого прохожего. Порой чтобы сделать хорошую фотографию надо просто поднять голову и посмотреть вокруг себя. И все. Большего и не нужно», – говорит автор выставки.

Фотовыставка включает в себя 40 разноплановых работ: пейзажи, портреты, репортажные и уличные фотографии.

Приглашаются посетители старше 6 лет (6+)

Место проведения: Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8.

Телефон: 8(4872) 30-79-75.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:45 +3
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ФотовыставкаМой город Т

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