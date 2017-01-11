Туляк, напавший на полицейского, подозревается в насилии над школьницей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как стало известно Myslo, дебошир с улицы Демидовской, который поджег собственную квартиру, а затем набросился с ножом на соседку с маленьким ребенком и на полицейского, мог надругаться над несовершеннолетней — 14-летней дочерью сожительницы.

На данный момент следователи проверяют эту информацию. Если это подтвердится, в отношении мужчины будет возбуждено еще одно уголовное дело.

Напомним, днем 9 января в дежурную часть поступило сообщение о бытовом конфликте. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей 36-летний мужчина поджег свое жилище.

Когда комнаты оказались сильно задымленными, он выбежал в подъезд, где в это время находились соседи. Обманным путем проникнув к ним в квартиру, мужчина угрожал убийством 28-летней соседке и ее двухлетнему сыну, нанеся при этом женщине удары ножом. А ребенка якобы держал в качестве заложника.

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Донюшкин, оперативно прибыв на место происшествия, зашел в помещение и попытался уговорить мужчину прекратить противоправные действия. В ходе разговора подозреваемый попытался ножом ранить полицейского.

Чтобы успокоить дебошира и спасти жизнь людей, сотрудник полиции выстрелил в ноги нападавшему. Мужчина был госпитализирован. Угрозы для его жизни нет. Предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).