Жителя Тулы осудили за совершение восьми тяжких преступлений

Мужчина проведёт в колонии 19 лет. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде 15 лет ограничения свободы.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю областного центра. Он признан виновным в восьми тяжких и особо тяжких преступлениях, среди которых изнасилование, разбой, покушение на убийство и захват заложника. Все преступления были совершены злоумышленником с 5 по 9 января в доме, расположенном на улице Демидовской.

Сначала мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою знакомую. Затем преступник совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней девушки, проживавшей по соседству, после чего поджёг квартиру, чтобы замести следы. Устроив пожар, туляк вооружился ножом и постучал в дверь одной из квартир. Войдя в коридор и закрыв дверь изнутри, он потребовал у хозяйки квартиры водку. Когда женщина попыталась позвать на помощь, злоумышленник набросился на неё с ножом, нанеся несколько ранений.

Истекая кровью, потерпевшая выбралась из квартиры и вызвала полицию. Тогда злоумышленник захватил в заложники малолетнего сына женщины. Прибывшие на место полицейские освободили малыша и задержали преступника, который оказал сопротивление. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 15 лет ограничения свободы.