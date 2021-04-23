Павших коров в Тульской области проверили на сибирскую язву

22 апреля между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров.

На место ЧП выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу. Информацию о ЧП прокомментировали в комитете ветеринарии Тульской области:

– Специалисты государственной ветеринарной службы Тульской области выехали на место и отобрали пробы материала.

При исследовании материала был получен отрицательный результат на сибирскую язву.

Проведено внеочередное заседание специальной противоэпизоотической комиссии Чернского района по вопросам утилизации трупов животных и проведения ветеринарно-санитарных работ. Также комитет направил информацию в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для выявления виновных и привлечения их к административной ответственности.

Региональная прокуратура проводит проверку по данному факту. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.