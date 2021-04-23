Массовая гибель скота в Тульской области: животные постепенно умирали от голода

По факту гибели коров между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия обнаружили 74 туши коров, а не 150, как до этого сообщали представители МЧС. Животные, по предварительным данным, умирали естественной смертью – от голода. А потом их тела переносили за здание фермы.

Кроме этого прокуратура Чернского района возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, ст. 10.7 КоАП РФ, ст. 6.3 КоАП РФ в отношении руководителя КФК, осуществляющего деятельность с 2017 года. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.